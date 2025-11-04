Rapporto Caritas | in Italia uno straniero su tre vive in povertà assoluta Ma i media tacciono

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, la Caritas – organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) – ha presentato diverse ricerche e studi che offrono una fotografia accurata e una radiografia critica di alcune dinamiche della società italiana, tra povertà in aumento e difficoltà crescenti vissute dai migranti. Queste iniziative non hanno registrato rassegne stampa e web significative, anzi il monitoraggio comunicazionale evidenzia una sorta di “deficit di notiziabilità”: come se i media mainstream italiani preferissero volgere lo sguardo da un’altra parte, ignorando quel che accade realmente nelle periferie e nei “bassifondi” del nostro sistema sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

rapporto caritas in italia uno straniero su tre vive in povert224 assoluta ma i media tacciono

© Ilfattoquotidiano.it - Rapporto Caritas: in Italia uno straniero su tre vive in povertà assoluta. Ma i media tacciono

Approfondisci con queste news

Rapporto Immigrazione: i giovani sono una risorsa - I giovani di origine straniera, nati o cresciuti in Italia, sono i protagonisti silenziosi della trasformazione del Paese. Lo riporta korazym.org

Caritas-Migrantes 'più stranieri in Italia, sono 5,4 milioni' - continua a crescere, sostenendo in maniera decisiva la dinamica demografica ... Segnala notizie.tiscali.it

Caritas-Migrantes: cresce l’Italia straniera in fuga dalle guerre - In cinque lustri, dal 1990 all’inizio di quest’anno, il numero dei migranti internazionali è più che raddoppiato: da 153 a 304 milioni di persone, donne, uomini, adolescenti, bambine e bambini, hanno ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Caritas Italia Straniero