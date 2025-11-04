Rapporto Caritas | in Italia uno straniero su tre vive in povertà assoluta Ma i media tacciono
Nei giorni scorsi, la Caritas – organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) – ha presentato diverse ricerche e studi che offrono una fotografia accurata e una radiografia critica di alcune dinamiche della società italiana, tra povertà in aumento e difficoltà crescenti vissute dai migranti. Queste iniziative non hanno registrato rassegne stampa e web significative, anzi il monitoraggio comunicazionale evidenzia una sorta di “deficit di notiziabilità”: come se i media mainstream italiani preferissero volgere lo sguardo da un’altra parte, ignorando quel che accade realmente nelle periferie e nei “bassifondi” del nostro sistema sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
