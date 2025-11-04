Rapine furti e scippi | in Italia sei reati su dieci sono ad opera di stranieri
Altro che «percezione di insicurezza». I dati parlano chiaro ed è boom di reati. Soprattutto microcriminalità di strada. E tra gli autori il primato lo detengono gli stranieri, soprattutto nel caso di furti, scippi e rapine dove 6 arrestati su 10 sono immigrati. Nonostante ci sia ancora chi preferisca mettere la testa sotto il tappeto e parlare di pura propaganda, la banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno fotografa una realtà ben nota sicuramente alle cronache e che vede il 2024 confermarsi come il secondo anno di fila in cui vengono superati i livelli di criminalità pre Covid. 🔗 Leggi su Panorama.it
