Rapine e scippi di orologi di lusso tra Spagna e Italia | 1 arresto 6 divieti di dimora in Campania

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha sgominato una banda, con base a Napoli, dedita alle rapine e agli scippi di orologi di lusso nelle mete turistiche di Spagna e Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

