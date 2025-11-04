Rapine e scippi di orologi di lusso tra Spagna e Italia | 1 arresto 6 divieti di dimora in Campania

La Polizia di Stato ha sgominato una banda, con base a Napoli, dedita alle rapine e agli scippi di orologi di lusso nelle mete turistiche di Spagna e Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

