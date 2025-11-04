Rapina una donna davanti allo sguardo terrorizzato di un bimbo di 5 anni | arrestato

Bologna, 4 novembre 2025 – È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bologna l’autore di una rapina avvenuta lo scorso 11 ottobre in Largo Lercaro, d ove una donna era stata aggredita e derubata della collanina che portava al collo mentre si trovava in compagnia di un bambino di cinque anni. Per l’uomo, un trentenne originario di Capo Verde, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stata disposta un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura. Il provvedimento è stato eseguito ieri dalla squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

