Rapina choc in casa il proprietario preso a pugni in faccia Malviventi in fuga con soldi e gioielli

Montevarchi (Arezzo), 4 novembre 2025 – Picchiato e rapinato all’interno della sua abitazione. E’ quanto accaduto ad un professionista di Montevarchi: il fatto è accaduto sabato scorso, ma emerso soltanto nella giornata di oggi, 4 novembre. L’uomo si trovava in casa insieme alla moglie: i due sono stati sorpresi dai malviventi, che li hanno aggrediti e derubati. Paura a Firenze, padre e figlio aggrediti e rapinati al distributore di benzina I ladri hanno forzato la finestra sul retro dell’abitazione, dopodiché hanno staccato la corrente elettrica. Una volta al buio, hanno aggredito il proprietario, colpendolo al volto con diversi pugni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina choc in casa, il proprietario preso a pugni in faccia. Malviventi in fuga con soldi e gioielli

