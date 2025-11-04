Rapallo chiuso per frana un tratto di via del Castellino dove ha perso la vita in moto Davide Rastelli

Il Comune di Rapallo ha chiuso al transito via del Castellino, la strada che conduce alla località San Quirico, dove domenica mattina ha perso la vita in moto Davide Rastelli. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Rapallo, chiuso per frana un tratto di via del Castellino dove ha perso la vita in moto Davide Rastelli

