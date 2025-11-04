Raoul Bova? Ormai siamo ex Ognuno si comporta come può e come crede | parla Rocío Muñoz Morales

“Chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle undici di sera”, scherza Rocío Muñoz Morales con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. L’attrice spagnola appare a sorpresa in diretta su Instagram, sta al gioco e non si tira indietro quando a finire al centro della conversazione è Raoul Bova. Il loro amore durato dodici anni, con la nascita di due figlie, Luna (2015) e Alma (2018), è finito dopo il famoso “Bova gate”, innescato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta storia tra l’attore e la modella Martina Ceretti. Con tanto di divulgazione di audio e messaggi privati, con querele e presunti ricatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Raoul Bova? Ormai siamo ex. Ognuno si comporta come può e come crede”: parla Rocío Muñoz Morales

