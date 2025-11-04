Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales trovano l’accordo | separazione extragiudiziale dopo 12 anni

Dopo dodici anni di convivenza e due figlie, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno raggiunto un accordo extragiudiziale sulla separazione, mediato dagli avvocati Bernardini De Pace e Conte. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la trattativa tra i due attori si è conclusa in poche settimane, nonostante le iniziali divergenze sull'affidamento delle figlie Luna (10 anni) e Alma (7). L'intesa, definita "equilibrata" dalle fonti vicine alla coppia, è stata formalizzata senza ricorrere al tribunale, grazie alla mediazione dei rispettivi legali: Annamaria Bernardini De Pace per Bova e Antonio Conte per Muñoz Morales.

