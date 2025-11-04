Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales trovano l’accordo | separazione extragiudiziale dopo 12 anni

Ilfogliettone.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dodici anni di convivenza e due figlie, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno raggiunto un accordo extragiudiziale sulla separazione, mediato dagli avvocati Bernardini De Pace e Conte. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la trattativa tra i due attori si è conclusa in poche settimane, nonostante le iniziali divergenze sull’affidamento delle figlie Luna (10 anni) e Alma (7). L’intesa, definita “equilibrata” dalle fonti vicine alla coppia, è stata formalizzata senza ricorrere al tribunale, grazie alla mediazione dei rispettivi legali: Annamaria Bernardini De Pace per Bova e Antonio Conte per Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

raoul bova e roc237o mu241oz morales trovano l8217accordo separazione extragiudiziale dopo 12 anni

© Ilfogliettone.it - Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales trovano l’accordo: separazione extragiudiziale dopo 12 anni

Approfondisci con queste news

raoul bova roc237o mu241ozRocìo Munoz Morales parla di Raoul Bova: “Sono serena, è il papà delle mie figlie e lo sarà sempre” - Nel corso di una diretta con Fiorello e Biggio, l'attrice e conduttrice ha parlato della recente chiusura della sua relazione con Bova, scherzando con ... Segnala fanpage.it

raoul bova roc237o mu241oz“Accordo tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales sulla loro separazione con un congruo assegno di mantenimento mensile”: l’indiscrezione di “Oggi” - L'indiscrezione: l'attrice avrebbe rinunciato all'affido esclusivo delle figlie a fronte di un congruo assegno di mantenimento ... ilfattoquotidiano.it scrive

raoul bova roc237o mu241ozBeatrice Arnera si toglie qualche “sassolino” dopo i gossip su Raoul Bova: cosa ha detto - Nel giro di poche settimane il nome di Beatrice Arnera è diventato uno dei più chiacchierati. Riporta rds.it

Cerca Video su questo argomento: Raoul Bova Roc237o Mu241oz