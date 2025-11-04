Ranucci | Report trasmissione più virtuosa della Rai con i compensi più bassi – Il video

Open.online | 4 nov 2025

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 “Report è una trasmissione virtuosa, con grandi ascolti e compensi più bassi. Se in Rai si lamentassero di Report, sarebbe come se il Papa si lamentasse del Giubileo". Lo ha detto Ranucci a margine dell'audizione in Commissione Antimafia alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

