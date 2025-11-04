Ranucci | Report trasmissione più virtuosa della Rai con i compensi più bassi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 “Report è una trasmissione virtuosa, con grandi ascolti e compensi più bassi. Se in Rai si lamentassero di Report, sarebbe come se il Papa si lamentasse del Giubileo". Lo ha detto Ranucci a margine dell'audizione in Commissione Antimafia alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
● Ogni ora che passa diventa sempre più intollerabile il silenzio della maggioranza e del governo sulle gravi intromissioni e pressioni politiche che il garante per la privacy ha esercitato su Report, sui giornalisti della trasmissione e su Sigfrido Ranucci. Lo dic - facebook.com Vai su Facebook
La trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, sui suoi profili social fa esplicito riferimento all'esplosione di «un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista» parcheggiata davanti casa. Indagano carabinieri e Digos. #Report #cronaca - X Vai su X
Ranucci: Report trasmissione più virtuosa della Rai con i compensi più bassi - Roma, 04 novembre 2025 “Report è una trasmissione virtuosa, con grandi ascolti e compensi più bassi. Riporta msn.com
Report di Meloni. FdI: "Ranucci ossessionata da noi". Gasparri: "Qualcuno in alto lo aiuta". Il caso Stanzione - La Vigilanza Rai audisce mercoledì sera Ranucci sull'attentato, ma la destra vuole interrogare Corsini (che sarà a fianco di Ranucci) e chiedergli quanto costa il pedinamento di Report. Come scrive ilfoglio.it
Caso Report, Pd e M5s: “Ghiglia deve dimettersi”. “Come fa Arianna Meloni a continuare a stare zitta?” - Il conduttore del programma d'inchiesta di Rai3 all'uscita della commissione difende l'operato anche sull'audio di Sangiuliano, difende il direttore dell'intrattenimento Rai Corsini ("mi ha sempre las ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it