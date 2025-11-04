Ranucci in commissione Antimafia domanda di Scarpinato su Fazzolari e il pedinamento | lui chiede la seduta segreta
Un’ora di audizione, in parte secretata, e una ricostruzione certosina di tutte le minacce ricevute. Sigfrido Ranucci ha risposto alle domande della commissione Antimafia dopo l’ attentato subito e, a un certo punto, ha chiesto di spegnere telecamere e microfoni per fornire delucidazioni a un interrogativo posto dal senatore del M5s Roberto Scarpinato sul lavoro di Report sul caso Moro, sul caso Mattarella e le piste sull’eventuale partecipazione di soggetti esterni alle stragi del biennio 1992-93. “Dopo una puntata di Report che riguardava la presidente del Consiglio Meloni, lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta del sottosegretario Fazzolari: ci vuole raccontare meglio questo episodio e farci capire se ci può essere se una connessione con quello che gli è accaduto?”, ha chiesto il parlamentare tirando in ballo il braccio destro di Giorgia Meloni alla Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
