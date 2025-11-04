Ranucci in commissione Antimafia domanda di Scarpinato su Fazzolari e il pedinamento | lui chiede la seduta segreta

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ora di audizione, in parte secretata, e una ricostruzione certosina di tutte le minacce ricevute. Sigfrido Ranucci ha risposto alle domande della commissione Antimafia dopo l’ attentato subito e, a un certo punto, ha chiesto di spegnere telecamere e microfoni per fornire delucidazioni a un interrogativo posto dal senatore del M5s Roberto Scarpinato sul lavoro di Report sul caso Moro, sul caso Mattarella e le piste sull’eventuale partecipazione di soggetti esterni alle stragi del biennio 1992-93. “Dopo una puntata di Report che riguardava la presidente del Consiglio Meloni, lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta del sottosegretario Fazzolari: ci vuole raccontare meglio questo episodio e farci capire se ci può essere se una connessione con quello che gli è accaduto?”, ha chiesto il parlamentare tirando in ballo il braccio destro di Giorgia Meloni alla Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ranucci in commissione antimafia domanda di scarpinato su fazzolari e il pedinamento lui chiede la seduta segreta

© Ilfattoquotidiano.it - Ranucci in commissione Antimafia, domanda di Scarpinato su Fazzolari e il pedinamento: lui chiede la seduta segreta

Scopri altri approfondimenti

ranucci commissione antimafia domandaRanucci in audizione in Commissione Antimafia, dopo una domanda chiede di spegnere l'audio - Il conduttore poi ha affermato di non aver ricevuto altre minacce dopo quanto avvenuto ad ottobre (ANSA) ... Scrive ansa.it

Ranucci in Commissione Antimafia a domanda di Scarpinato su Fazzolari chiede di secretare audizione - (Agenzia Vista) Si è svolta questa mattina in Commissione antimafia alla Camera l'audizione del giornalista Sigfrido Ranucci, ... Scrive msn.com

ranucci commissione antimafia domandaRanucci all'Antimafia: alla domanda su Fazzolari chiede di rispondere in seduta segreta - Si è svolta questa mattina in commissione antimafia alla Camera l'audizione del giornalista Sigfrido Ranucci, obbiettivo dell'attentato dinamitardo avvenuto davanti alla sua abitazione lo scorso 16 ot ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Commissione Antimafia Domanda