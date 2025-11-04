Ranucci in Commissione Antimafia a domanda di Scarpinato su Fazzolari chiede di secretare audizione – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Si è svolta questa mattina in Commissione antimafia alla Camera l'audizione del giornalista Sigfrido Ranucci, sull'attentato dinamitardo avvenuto davanti alla sua abitazione lo scorso 16 ottobre. Il giornalista ha chiesto di secretare l'audizione dopo la domanda del senatore M5s ed ex magistrato, Roberto Scarpinato su Fazzolari: "Lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta sottosegretario Fazzolari, ci può raccontare meglio questo episodio e se è in connessione con quello che le è successo?", ha chiesto. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
