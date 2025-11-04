Ranucci e il caso Report-Garante Privacy | Ghiglia? Lo ringrazio ha avuto un rigurgito di coscienza | VIDEO
A margine della sua audizione in Commissione Antimafia, il volto di Rai 3 è stato interpellato sulla vicenda della sanzione dal Garante della Privacy a Report e sull'incontro tra il membro dell'Autorità e la sorella del premier, sostenendo che Ghiglia sia rimasto "vittima del suo rigurgito di coscienza, perché è andato a chiedere che cosa avrebbe dovuto fare ad Arianna Meloni" perché probabilmente non avrebbe voluto sanzionare Report L'articolo Ranucci e il caso Report-Garante Privacy: “Ghiglia? Lo ringrazio, ha avuto un rigurgito di coscienza” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
IL CASO | Ghiglia diffida Report: "Grave violazione della mia privacy". Ranucci: "Prova a imbavagliarci". Stasera il servizio. https://gazzettadelsud.it/?p=2123607 Vai su Facebook
Caso Ranucci, imbarazzo della maggioranza sull’audizione in Vigilanza Rai - X Vai su X
Report di Meloni. FdI: "Ranucci ossessionata da noi". Gasparri: "Qualcuno in alto lo aiuta". Il caso Stanzione - La Vigilanza Rai audisce mercoledì sera Ranucci sull'attentato, ma la destra vuole interrogare Corsini (che sarà a fianco di Ranucci) e chiedergli quanto costa il pedinamento di Report. Come scrive ilfoglio.it
Caso Ghiglia-Report, dopo le nuove rivelazioni di Ranucci l’opposizione chiede le dimissioni di tutta l’Authority - La trasmissione di Ranucci domenica è andata in onda e ha fatto il boom di ascolti. Riporta lanotiziagiornale.it
Sigfrido Ranucci e la rivelazione sul "rigurgito di coscienza" di Agostino Ghiglia dopo la diffida a Report - Agostino Ghiglia ha avuto un "rigurgito di coscienza" dopo l'attentato subìto da Sigfrido Ranucci: la rivelazione del conduttore di Report ... Come scrive virgilio.it