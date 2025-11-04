A margine della sua audizione in Commissione Antimafia, il volto di Rai 3 è stato interpellato sulla vicenda della sanzione dal Garante della Privacy a Report e sull'incontro tra il membro dell'Autorità e la sorella del premier, sostenendo che Ghiglia sia rimasto "vittima del suo rigurgito di coscienza, perché è andato a chiedere che cosa avrebbe dovuto fare ad Arianna Meloni" perché probabilmente non avrebbe voluto sanzionare Report L'articolo Ranucci e il caso Report-Garante Privacy: “Ghiglia? Lo ringrazio, ha avuto un rigurgito di coscienza” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

