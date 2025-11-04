Rania di Giordania | le regole del suo hair stylist per evitare l' effetto crespo e avere capelli da regina

Durante la fase della preparazione in vista di un impegno o evento importante la sovrana non parla molto, ma su una cosa si fa intendere subito: avere una chioma curata e senza effetto crespo. Proprio come ha raccontato il suo hair stylist in un'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rania di Giordania: le regole del suo hair stylist per evitare l'effetto crespo e avere capelli da regina

