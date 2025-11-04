Rangers-Roma arbitra Krogh | prima volta del danese coi giallorossi

4 nov 2025

Come si archiviano in fretta le vittorie lo stesso bisogna fare con le sconfitte, e quella di San Siro contro il Milan, al netto del dispiacere per i modi in cui è maturata, ha comunque lasciato spunti positivi per il futuro. Il prossimo appuntamento è già alle porte, una quarta giornata di Europa League che vedrà i giallorossi opposti ai Rangers giovedì alle 21:00 a Ibrox, e dati i soli 3 punti accumulati in altrettante partite serve necessariamente una vittoria per non rischiare di essere esclusi dai 24 posti utili alla qualificazione al prossimo turno. Due le notizie importanti relative a tale match: l’annullamento della rifinitura a Trigoria, per spostarla direttamente in Scozia, e l’assegnazione della gara all’arbitro Morten Krogh. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

