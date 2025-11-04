Rangers-Roma arbitra Krogh | prima volta del danese coi giallorossi
Come si archiviano in fretta le vittorie lo stesso bisogna fare con le sconfitte, e quella di San Siro contro il Milan, al netto del dispiacere per i modi in cui è maturata, ha comunque lasciato spunti positivi per il futuro. Il prossimo appuntamento è già alle porte, una quarta giornata di Europa League che vedrà i giallorossi opposti ai Rangers giovedì alle 21:00 a Ibrox, e dati i soli 3 punti accumulati in altrettante partite serve necessariamente una vittoria per non rischiare di essere esclusi dai 24 posti utili alla qualificazione al prossimo turno. Due le notizie importanti relative a tale match: l’annullamento della rifinitura a Trigoria, per spostarla direttamente in Scozia, e l’assegnazione della gara all’arbitro Morten Krogh. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Verso #RangersRoma, domani alle 18.30 la conferenza stampa di #Gasperini e di un calciatore #ASRoma - X Vai su X
Con l'avvicinarsi del match contro i Rangers torna di moda il solito tema: la Roma deve puntare sull'Europa League, con il rischio di non finire tra le prime otto e giocare due partite in più a febbraio, oppure concentrarsi maggiormente sul campionato e quindi - facebook.com Vai su Facebook
Verso Rangers-Roma, arbitra il danese Krogh: i precedenti - VAR e AVAR saranno rispettivamente Van Driessche e Delajod ... ilromanista.eu scrive
Rangers-Roma, arbitra Krogh: nessun precedente con i giallorossi - Inoltre Krogh per la prima volta dirigerà un match di una squadra italiana. Scrive msn.com
Europa League, la Roma pesca gli scozzesi del Celtic e dei Rangers - La Roma di Gasperini affronterà due squadre scozzesi, i Rangers e il ... Da rainews.it