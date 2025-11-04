Rangers Qualiano | solidarietà a Gennaro Esposito lo sport non si piega alla violenza

Dopo l’aggressione al presidente dell’Academy Campania Puteolana, la Scuola Calcio Rangers Qualiano condanna ogni forma di violenza e rilancia i valori educativi del calcio. La Scuola Calcio Rangers Qualiano ha espresso la propria vicinanza e solidarietà a Gennaro Esposito, presidente dell’ Academy Campania Puteolana, vittima di una brutale aggressione avvenuta presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Un episodio grave, che scuote l’intero mondo del calcio dilettantistico campano. «Quanto accaduto non è solo un fatto di cronaca – dichiarano dalla società qualianese – ma una ferita aperta nel tessuto sportivo e sociale che ogni giorno costruiamo con fatica, passione e senso educativo». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it