Rambo | il prequel riceve un aggiornamento entusiasmante dal regista

Il periodo in cu i Sylvester Stallone ha interpretato John Rambo potrebbe essere giunto al termine, ma la storia del suo tormentato veterano della guerra del Vietnam continuerà con un prequel in fase di sviluppo diretto dal regista di SISU Jalmari Helander, con Noah Centineo pronto a vestire i panni del protagonista. Sebbene sia ancora nelle fasi iniziali, il prequel di Rambo dovrebbe iniziare le riprese in Thailandia il prossimo anno e ha già ottenuto un accordo di distribuzione. Joe Deckelmeier di MovieWeb ha incontrato Helander mentre promuoveva SISU: Road to Revenge, il sequel del sanguinoso film d’azione di successo del 2022, e gli ha chiesto del suo prossimo approfondimento sulla storia di uno degli eroi d’azione più longevi del cinema. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

