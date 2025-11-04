Rambo e i Mercenari in arrivo altri film e spin-off dalla Lionsgate

Comingsoon.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre il prequel di Rambo con Noah Centineo è già in lavorazione, la Lionsgate si è aggiudicata dalla Millennium Films la distribuzione (e quindi il sovvenzionamento) di altri capitoli di quel franchise e di I Mercenari, spin-off e serie tv incluse. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Rambo e i Mercenari, in arrivo altri film e spin-off dalla Lionsgate

