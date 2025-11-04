Rambo e I Mercenari i due franchise continueranno | tutti gli aggiornamenti sui prossimi film

Si è appena conclusa una disputa sui diritti di distribuzione dei prossimi film dei franchise che hanno avuto finora come perno principale la figura di Sylvester Stallone, ma cosa accadrà? Con un accordo sensazionale per gli appassionati di film d'azione, Lionsgate ha siglato un accordo di ampia portata con Millennium Media per due dei franchise action più preziosi dello studio indipendente: Rambo e I Mercenari. In base all'accordo, Lionsgate acquisirà i diritti di distribuzione globale del prequel di Rambo in lavorazione, intitolato John Rambo, che sarà il sesto capitolo previsto della saga, nonché il ruolo di produttore principale di tutti i futuri titoli televisivi di Rambo, qualora ne venissero annunciati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rambo e I Mercenari, i due franchise continueranno: tutti gli aggiornamenti sui prossimi film

