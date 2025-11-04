Raid in un’azienda | portati via centinaia di sacchi di nocciole

Tempo di lettura: < 1 minuto Una banda composra da almeno cinque persone ha saccheggiato un’azienda nell’hinterland avellinese a Contrada. Dal capannone sono scomparsi più di cento sacchi di nocciole, per un valore complessivo stimato oltre i cinquantamila euro. I ladri avrebbero prima tagliato un tratto della recinzione laterale per introdursi nell’area, poi forzato il cancello d’ingresso. Una volta dentro, avrebbero caricato la merce sul camion appena rubato, completando l’operazione nell’arco di circa un’ora. Successivamente, il mezzo si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. La scoperta è avvenuta solo all’alba, quando i responsabili dell’azienda si sono accorti del furto e hanno allertato i Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it