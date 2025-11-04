Raid fascista al liceo Righi di Roma | in 30 con caschi e bastoni
Roma, 4 novembre 2025 – In trenta armati di caschi e bastoni si sono presentati ieri sera al liceo Righi di Roma cercando di entrare nel liceo dove è in corso una occupazione. “Si sono presentati verso le 9 urlando Duce Duce e forzando i blocchi – raccontano i ragazzi che promuovono l’occupazione – avevano bastoni e caschi con gli adesivi di Gioventù nazionale”. Hanno prima iniziato con un lancio fitto di bottiglie e poi hanno provato ad entrare. Noi abbiamo resistito e alla fine se ne sono dovuti andare. Dopo Genova – denuncia Osa, una delle organizzazioni studentesche che sostiene l’occupazione – i fascisti riprovano a Roma ad attaccare le lotte degli studenti: questi sono i servi del governo, gli stessi che cantavano i cori a Parma al soldo di Valditara e Meloni, mandiamo tutta la nostra solidarietà al Righi”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondisci con queste news
Se è vero che la destra italiana ha fatto i conti col proprio passato, il raid fascista al liceo Leonardo Da Vinci di Genova è l’ennesimo rigurgito che il nostro governo non può e non deve ignorare. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, una quarantina di persone ha f - facebook.com Vai su Facebook
A #Genova un branco di quaranta #fascisti incappucciati ha devastato una scuola. Gridavano "viva il Duce". Hanno disegnato svastiche sui muri. Poi sono fuggiti, in tipico stile fascista La polizia è stata chiamata subito ma è arrivata troppo tardi. - X Vai su X
Roma, al liceo Righi occupato blitz fascista durante la notte: il video dell'assalto dei giovani al grido di "Duce, Duce!" - Momenti di tensione, nella serata di lunedì 3 novembre, al liceo Righi di Roma, dove è in corso un’occupazione studentesca. Lo riporta tg.la7.it
Roma, studenti del liceo Righi denunciano raid dell'estrema destra nella scuola occupata: il video dell'assalto - In trenta armati di caschi e bastoni si sono presentati lunedì sera al liceo Righi di Roma cercando di entrare nel liceo dove è in corso una occupazione. Come scrive msn.com
Raid notturno nel liceo romano al grido 'Duce, duce'. E intanto nella Capitale prosegue l'ondata di occupazioni - Gli occupanti parlano di un assalto neofascista da parte di venti persone vestite di nero e incappucciate, che hanno lanciato bottiglie e tentato di fare irruzione nella scuola ... skuola.net scrive