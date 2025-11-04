Ragazzo non si ferma all' alt della polizia locale | il folle inseguimento in pieno giorno a Milano

Follia a Milano nel primo pomeriggio di lunedì: un ragazzo è scappato in auto davanti alla polizia locale dando vita a un pericoloso inseguimento in pieno giorno.Durante una normale attività di controllo sul territorio, i ‘ghisa’ hanno notato movimenti sospetti tra il conducente e il passeggero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ragazzo di 18 anni investito fuori dalla discoteca: l’auto non si ferma e fugge -> https://www.nordest24.it/18enne-investito-discoteca-arresto - facebook.com Vai su Facebook

Milazzo: Fugge a folle velocità alla Polizia, poi si schianta su un’auto ferma. Arrestato 26enne barcellonese - Gli agenti della Polizia di Stato di Milazzo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un ventiseienne originario di ... Lo riporta 98zero.com

Non si ferma all’Alt e fugge in auto: 25enne inseguito e arrestato. In tasca aveva una dose di cocaina - La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 25 anni che, nei giorni scorsi, ha cercato, in tutti i modi, di eludere i controlli degli agenti della Polizia di Stato per non farsi sorprendere con la ... Come scrive catanianews.it

Non si ferma all'alt e fugge rischiando di investire un agente della Polizia Locale: giovane rintracciato e denunciato - Numerose le violazioni del codice della strada accertate durante la fuga, poi vanificata dal lavoro di indagine del personale del corpo di via Tassoni. Scrive cronacacomune.it