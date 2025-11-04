Ragazzo bullizzato da tre coetanei a Moncalieri la spedizione punitiva contro uno degli indagati

Caos nel tardo pomeriggio e nella prima serata di ieri, lunedì 3 novembre 2025, nel centro di Moncalieri, dove una cinquantina di ragazzi si sono radunati allo scopo di manifestare il proprio dissenso, se non addirittura aggredire, uno dei tre giovani indagati per il presunto episodio di bullismo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Un ragazzino sarebbe stato sequestrato e bullizzato per 16 ore da tre coetanei - facebook.com Vai su Facebook

Ragazzo bullizzato da tre coetanei, a Moncalieri la spedizione punitiva contro uno degli indagati - Caos nel tardo pomeriggio e nella prima serata di ieri, lunedì 3 novembre 2025, nel centro di Moncalieri, dove una cinquantina di ragazzi si sono radunati allo scopo di manifestare il proprio dissenso ... Da torinotoday.it

“Quel ragazzo disabile seviziato a Moncalieri è il simbolo di una società che ha smarrito l’umanità” - Don Francesco Cristofaro, missionario digitale, commenta con dolore e indignazione il terribile caso di bullismo e violenza ai danni di un quindicenne disabile ... Riporta catanzaroinforma.it

Ragazzino sequestrato e bullizzato per 16 ore tra Moncalieri e Torino, si cercano tre suoi coetanei - La madre: "Come mai tutta questa violenza a questa età contro un g ... Scrive torinotoday.it