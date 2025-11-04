Ragazzo aggredito davanti a una fermata della metro a Milano | Mi hanno tagliato volto e collo

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito al volto e al collo da due uomini. L'aggressione, apparentemente senza motivo, è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì in via Marignano, alle spalle della fermata metro San Donato, a Milano. L'aggressione davanti la metro a San DonatoSul posto sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it