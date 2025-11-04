Ragazzo accoltellato davanti alla metro di Milano | Mi hanno tagliato volto e collo
Momenti di terrore a Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato ferito al volto e al collo da due uomini. L'aggressione è avvenuta vicino alla fermata metro San Donato del capoluogo lombardo.L'aggressione improvvisaIl giovane è stato assalito, apparentemente senza motivo, martedì 4 novembre in via. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Notte di violenza al Parco Sempione, accoltellato un ragazzo di Sesto San Giovanni #NordMilano24 #Milano #parcosempione #nottediviolenza #cronaca #breakingnews - facebook.com Vai su Facebook