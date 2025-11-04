ragazzino torturato trovati i membri della gang la notte di sevizie forse ripresa da un video

L’incubo della notte di Halloween comincia con l’invito di un compagno di scuola: "Vieni alla festa con noi?". Al quindicenne disabile che chiameremo Lorenzo brillano gli occhi. Non riceve spesso proposte così, non può dire di no. La festa si rivelerà un vero e proprio rapimento da parte di tre coetanei, fra i quali una ragazza, con torture, umiliazioni e bagno forzato nel fiume. Sara, la mamma, lo ritrova la mattina dopo alla stazione di Porta Nuova, dove viene abbandonato dai suoi aguzzini. È terrorizzato, bagnato, ferito, senza sopracciglia: "’Sti mostri gli hanno tolto la dignità" scrive di getto sulla pagina Facebook "Sei di Moncalieri se. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

