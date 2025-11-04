Ragazza ferita vicino allo Chalet Ciro | a Napoli 37 incidenti stradali in 4 giorni nel ponte di Ognissanti
A Napoli 37 incidenti stradali tra il 1 e il 4 novembre, dei quali 20 con feriti. Grave un uomo alla Rotonda di via Cinthia. Ragazza ferita a Mergellina. Un altro minorenne in piazza Sannazaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
