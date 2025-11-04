RadioFrame21 | con Sporco West la musica dà volto al lavoro invisibile

Sbircialanotizia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esiste un’Italia che non insegue i trend, che lavora in silenzio e tiene insieme comunità e famiglie. A questa Italia i RadioFrame21 dedicano “Sporco West”, brano strumentale ruvido e diretto (Label 33Virgin Italia), e un videoclip che restituiscono dignità a chi costruisce ogni giorno senza clamore. Un omaggio al lavoro invisibile C’è un Paese fatto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

radioframe21 con sporco west la musica d224 volto al lavoro invisibile

© Sbircialanotizia.it - RadioFrame21: con Sporco West la musica dà volto al lavoro invisibile

Leggi anche questi approfondimenti

radioframe21 sporco west musica“Sporco West” dei RadioFrame21 – L’eroismo quotidiano dei lavoratori italiani raccontato in musica - Pubblicato da Label 33/Virgin Italia, il pezzo è un omaggio ai lavoratori ... Lo riporta spettegolando.it

RadioFrame21 presentano il singolo Sporco West: il video - Mani che costruiscono, che saldano, che sollevano, che tengono insieme le cose quando tutto intorno sembra franare. Lo riporta tg24.sky.it

VIDEO - RadioFrame21 presentano il singolo Sporco West - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Radioframe21 Sporco West Musica