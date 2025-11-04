Race for the Cure Napoli 2025 | insieme per la prevenzione
Tempo di lettura: 4 minuti Torna a Napoli, in piazza degli Artisti al Vomero , la Race for the Cure , l’evento simbolo di Komen Italia, in programma dal 7 al 9 novembre . L’edizione 2025 sarà dedicata a Riccardo Imperiali di Francavilla. Per tre giorni la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, nell’ambito del Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, in collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, effettuerà screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici: mammografie per donne over 40, ecografie senologiche under 40, pap test e HPV test, consulenza psico-oncologica . 🔗 Leggi su Anteprima24.it
