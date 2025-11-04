Raccolta rifiuti e birdwatching | una domenica di cura dell’ambiente e scoperta dalle natura

Latinatoday.it | 4 nov 2025

E’ un evento speciale quello promosso dai volontari di Plastic Free per la giornata di domenica 9 novembre. L’associazione, da anni impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, insieme all’organizzazione Lupo Trek hanno pensato a una iniziativa che unisce cura per l’ambiente e scoperta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

