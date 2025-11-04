Raccolta fondi per il Mamma Rita Allo Sporting la cena della solidarietà
Appuntamento giovedì 13, allo Sporting club di Monza, per la cena benefica a favore del Centro Mamma Rita di Monza che offre risposta a nuclei familiari mamma-bambini in difficoltà. Fautori dell’iniziativa, giunta ormai alla terza edizione, la consigliera regionale Martina Sassoli con Federico Conserva. Insieme hanno coinvolto il musicista e pittore Andy Fumagalli (Andy dei Bluvertigo), Marco Leoni Comedy, che si occuperà della raccolta fondi e Francesco Illusionist, che offrirà uno spettacolo di micromagia. "Abbiamo appena festeggiato il 60esimo anniversario del Centro Mamma Rita – ricorda Martina Sassoli – e ora apriamo i prossimi 60, cercando di superare quota 25mila euro, obiettivo della serata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Valletta, via libera al dissequestro del monastero della Bernaga Dopo il sopralluogo dei Niat, si attendono i funzionari della Sopraintendenza per la messa in sicurezza. Prosegue la raccolta fondi e il recupero dei beni. #laprovinciaunicatv #teleunica #news - facebook.com Vai su Facebook
DIPENDENZE DA ALCOL, ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI AVVIA RACCOLTA FONDI A POTENZA - X Vai su X
Raccolta fondi per il Mamma Rita. Allo Sporting la cena della solidarietà - Appuntamento giovedì 13, allo Sporting club di Monza, per la cena benefica a favore del Centro Mamma Rita di Monza che offre risposta a nuclei familiari mamma- Secondo ilgiorno.it
Francesca Bonivardo, un batterio le divora il corpo: necrosi sul 70% della pelle. Avviata raccolta fondi: è mamma di otto figli - Poi il peggior incubo: in poche ore, il corpo di Francesca Bonivardo viene travolto da una setticemia devastante che le causa necrosi sul 70% della pelle. Lo riporta ilmessaggero.it
Mamma Francesca all'ospedale con un batterio che le divora il corpo (necrosi sul 70% della pelle): gli otto figli avviano una raccolta fondi per curarla - Poi il peggior incubo: in poche ore, il corpo di Francesca Bonivardo viene travolto da una setticemia devastante che le causa necrosi sul 70% della pelle. Si legge su ilgazzettino.it