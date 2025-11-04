Raccolta fondi per il Mamma Rita Allo Sporting la cena della solidarietà

Appuntamento giovedì 13, allo Sporting club di Monza, per la cena benefica a favore del Centro Mamma Rita di Monza che offre risposta a nuclei familiari mamma-bambini in difficoltà. Fautori dell’iniziativa, giunta ormai alla terza edizione, la consigliera regionale Martina Sassoli con Federico Conserva. Insieme hanno coinvolto il musicista e pittore Andy Fumagalli (Andy dei Bluvertigo), Marco Leoni Comedy, che si occuperà della raccolta fondi e Francesco Illusionist, che offrirà uno spettacolo di micromagia. "Abbiamo appena festeggiato il 60esimo anniversario del Centro Mamma Rita – ricorda Martina Sassoli – e ora apriamo i prossimi 60, cercando di superare quota 25mila euro, obiettivo della serata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

