Rabin trent’anni dopo | chi ieri l’ha ucciso oggi governa Israele
Trent’anni fa, il 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin, primo ministro d’Israele, firmatario degli storici Accordi di Oslo con Yasser Arafat nel 1993 e Premio Nobel per la Pace assieme al leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e al ministro degli Esteri Shimon Peres l’anno successivo, veniva assassinato dall’estremista di destra Yigal Amir durante una manifestazione a Tel Aviv. Significativamente, l’evento a cui Rabin stava partecipando nella Piazza dei Re d’Israele oggi a lui intitolata era intitolato “Si alla Pace, no alla guerra”. L’omicidio Rabin, spartiacque per Israele. L’uccisione del leader del Partito Laburista Israeliano, premier dal 1974 al 1977 e dal 1992 alla morte, cambiò Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com
