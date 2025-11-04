Quote retrocessione Serie A | Verona davanti a tutti Fiorentina pur ultima non è considerata a rischio Lecce e Genoa in risalita

Dopo le prime dieci giornate la classifica racconta una sorpresa clamorosa: Fiorentina in coda. Eppure, guardando le quote retrocessione aggiornate, i viola non figurano tra i principali indiziati alla discesa. I bookmaker puntano su altri nomi: in cima alla lista c’è il Verona, seguito dal Pisa. In miglioramento, invece, il sentiment su Lecce e Genoa, freschi di risultati utili. La fotografia del mercato. Verona: quota bassa, segnale di forte sfiducia del mercato. Pagella severa su solidità difensiva e finalizzazione: fin qui poca continuità e calendario non amico.. Pisa: valutazione simile al Verona. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

