Quindicenne seviziato la preside | Ci sentiamo tutti vittime La scuola può fare qualcosa ma è un percorso lungo

La notte di Halloween, un ragazzo di 15 anni con disagio cognitivo è stato sequestrato e seviziato da tre minorenni in provincia di Torino. La procura dei minori di Torino ha aperto un’indagine per sequestro di persona e violenza privata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

