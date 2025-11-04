Questura sospesi un’attività in piazza Guido Monaco e una sala giochi in viale Michelangelo

Arezzo, 4 novembre 2025 – Il Questore di Arezzo sospende per 15 giorni ai sensi dell’articolo 100 t.u.l.p.s. la licenza ad un esercizio di vicinato in piazza Guido Monaco e ad una sala giochi in viale Michelangelo. Prosegue l’attività di contrasto ai fenomeni di vendita e somministrazione di alcool a minori da parte della Polizia di Stato di Arezzo. Nella mattinata odierna il Questore di Arezzo, ha sospeso la licenza di un esercizio cd. di vicinato in via Guido Monaco dopo che accurati accertamenti da parte Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno permesso di appurare l’avvenuta vendita da parte del titolare di superalcolici a minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

