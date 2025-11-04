Questura sospesi un’attività in piazza Guido Monaco e una sala giochi in viale Michelangelo
Arezzo, 4 novembre 2025 – Il Questore di Arezzo sospende per 15 giorni ai sensi dell’articolo 100 t.u.l.p.s. la licenza ad un esercizio di vicinato in piazza Guido Monaco e ad una sala giochi in viale Michelangelo. Prosegue l’attività di contrasto ai fenomeni di vendita e somministrazione di alcool a minori da parte della Polizia di Stato di Arezzo. Nella mattinata odierna il Questore di Arezzo, ha sospeso la licenza di un esercizio cd. di vicinato in via Guido Monaco dopo che accurati accertamenti da parte Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno permesso di appurare l’avvenuta vendita da parte del titolare di superalcolici a minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, con personale della Divisione Amministrativa, ha notificato, nel pomeriggio di ieri 31 ottobre, il provvedimento di sospensione immediata della licenza di somministrazione di bevande e alimenti, per giorni 45, del loc - facebook.com Vai su Facebook
I Pro Pal sfilano a Torino nonostante il divieto della Questura. In 6mila per le strade - Nonostante i divieti imposti dalla Questura vista la data simbolica del 7 ottobre, con la richiesta agli organizzatori di cambiare il giorno della manifestazione e di farla in forma statica, alcune ... Scrive rainews.it
Pro Palestina in piazza il 7 ottobre, dalla questura di Torino divieto per i cortei - A Torino gli attivisti Pro Pal vogliono scendere in piazza anche nel 2025 a due anni dall'attacco del 7 ... Riporta rainews.it