Questi addobbi natalizi rovinano la città | l' esposto a Comune e Soprintendenza

Un Babbo Natale gigante a Posillipo, luminarie legate ai monumenti barocchi del centro storico e decorazioni installate a ridosso di targhe commemorative. Sono alcuni dei casi segnalati dal consigliere della II Municipalità, Pino De Stasio, in un esposto inviato a Comune, Prefettura, Carabinieri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pensavate di averle viste tutte dopo gli addobbi natalizi di Locorotondo? E invece no! Una coppia di Fountain Inn, Carolina del Sud, ha allarmato i vicini con la loro decorazione di Halloween, che simula fiamme all’interno della casa tramite fumo e luci. L’illusio - facebook.com Vai su Facebook

Ragno violino, occhio agli addobbi del Natale: dove si nasconde - Quanto avvenuto la scorsa estate con alcuni casi di cronaca relativi al ragno violino finiti alla ribalta fanno alzare la soglia d'attenzione adesso che si avvicina il Natale e in milioni di case si ... ilgiornale.it scrive

In piazza Santa Teresa pattinaggio sul ghiaccio e mercatino di Natale ma senza addobbi e illuminazione - La scelta di una piazza vuota di addobbi natalizi, affacciata in un tratto del porto più suggestivo di Brindisi, ha lasciato davvero l'amaro in bocca a quei pochi commercianti che con le loro casette ... Secondo quotidianodipuglia.it

“Attenzione, gli addobbi natalizi sono pericolosi per cani e gatti. Non lasciateli soli, rischiano gravi blocchi intestinali e ferite letali”. I consigli dell’esperta - Lo rivela la dottoressa Rebecca MacMillan, veterinaria inglese ascoltata dal Daily Mail, ... ilfattoquotidiano.it scrive