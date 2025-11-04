Questa pratica giapponese aiuta a perdere peso e migliora il rapporto con il cibo | i consigli degli esperti

L'Hara hachi bu è un'abitudine alimentare originaria dell'isola di Okinawa (Giappone) che affonda le radici negli insegnamenti del confucianesimo. È una pratica con più di 300 anni e aiuta le persone a contenere il peso e ad avere una salute migliore, a tutto vantaggio della longevità. Di cosa si tratta esattamente e come può essere applicata secondo gli esperti della nutrizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

