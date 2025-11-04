Questa nuova funzione in arrivo su Google Maps farà felici molti automobilisti

La funzione Live lane guidance è in arrivo su Google Maps: ecco cosa potrà fare l'indicatore di corsia in tempo reale con IA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Questa nuova funzione in arrivo su Google Maps farà felici molti automobilisti

Leggi anche questi approfondimenti

La nuova funzione «Instant checkout» di OpenAi consente ora di acquistare dentro la piattaforma. Creando un challenge anche per la moda, già raccolto da big player come Moncler e Ralph Lauren. Il tool sarà esteso a un milione di e-store su Shopify, tra cui - facebook.com Vai su Facebook

I widget sono in arrivo su Android Auto per una guida più personalizzata - Google sta testando un nuovo modo di personalizzare Android Auto con widget della schermata iniziale che possono visualizzare applicazioni come Meteo, Orologio o Spotify direttamente sul cruscotto del ... Lo riporta notebookcheck.it

Google Telefono: in arrivo “My Calling Card”, la nuova personalizzazione per le schede di chiamata - Google continua a perfezionare le Card di chiamata introdotte nei mesi scorsi su Android, e dalle ultime versioni beta dell’app Telefono emergono indizi concr ... Riporta tecnoandroid.it

Key Moments è la nuova funzione di Google Foto che permette di rivivere i momenti salienti di un video - Google ha annunciato Key Moments, funzione che permette di trovare facilmente (e salvare) i momenti migliori di un video. Lo riporta multiplayer.it