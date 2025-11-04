‘Quello che le donne scrivono’ continua la rassegna in rosa

Rovigo, 4 novembre 2025 – Continuano gli appuntamenti di ‘Quello che le donne scrivono’, la rassegna letteraria dedicata alla scrittura femminile promossa dall’Associazione Culturale Crams, con il sostegno di Bvr Banca Veneto Centrale e il patrocinio del Comune di Rovigo, della Provincia di Rovigo e della Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo. Un ciclo di incontri che, anno dopo anno, è riuscito a conquistare pubblico e critica grazie alla qualità delle proposte e alla capacità di far emergere nuove voci della narrativa polesana contemporanea, offrendo uno spazio di riflessione sul ruolo e sull’identità delle donne nella letteratura e nella società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

