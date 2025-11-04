quelle chat da cui scappare a gambe levate

Sa bene quanto le chat siano “luoghi” assurdi e pericolosi. Alcune perfino più di altre. Per esempio quella nella quale sono stata inserita io in quanto “mamma” di un ragazzino di una certa classe è spaventosa come la metropolitana dopo le 21. Lo dico perché in chat tutti si sentono in grado di dare giudizi col tono di verità assolute, io trovo l’atteggiamento insopportabile e così me ne sto silente per bip e bip ma poi fatico a non rispondere. Solo che se rispondo scateno l’inferno come Russell Crowe ne “Il gladiatore” e allora taccio. Ma poi mi dico: perché devo essere raggiunta da fastidi sul mio cellulare? Vorrei sfilarmi ma appare quell’insidioso «ha abbandonato il gruppo» che è poco discreto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

