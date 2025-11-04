Dal delitto di Garlasco ai ricatti a luci rosse del Santuario della Bozzola fino al cosiddetto sistema Pavia. Nel corso di Ignoto X, il programma condotto da Pino Rinaldi su La7 martedì 4 novembre, si parla dei memoriali di Flavius Savu, il romeno condannato per estorsione a don Gregorio Vitali, e di Cleo Stefanescu, suo nipote. Quest'ultimo è autore di uno scritto che sostiene che lo zio è a conoscenza di un legame fra l'omicidio di Chiara Poggi e l'inchiesta sul santuario. In altre parole Chiara Poggi sarebbe stata uccisa perché era a conoscenza di fatti scabrosi avvenuti in quel contesto, come tra l'altro evocato da Massimo Lovati, già avvocato di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Quella soffiata del 2014: "Garlasco? Non è stato Alberto Stasi"