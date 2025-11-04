Quel fronte trasversale per il sì al referendum

Caro direttore, con tutto il rispetto per il governo che ha portato all’approvazione del Parlamento il provvedimento della separazione delle carriere, l’esigenza di questa riforma è nata anni fa come conseguenza dell’adozione del metodo accusatorio, ha attraversato tutti i Partiti e tutti gli schieramenti politici, e lo stesso mondo dei magistrati ha diviso anche Falcone favorevole ad esso e Borsellino contrario e pure il Pool dei pm di Milano con Di Pietro per il Sì e Colombo per il No. Questa trasversalità è insita nella logica stessa dei referendum. Di conseguenza va evitato il tentativo di sovrapporre a questa logica fisiologica al referendum con una logica patologica secondo la quale lo scontro sarebbe fra una destra filo governativa e una sinistra di opposizione, la prima tutta per il SI, la seconda tutta per il No. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

