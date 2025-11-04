Quel documento su Sempio Garlasco la scoperta di Garofano | Sorpresa anche per me

Nuove rivelazioni riaccendono l’attenzione sul caso Garlasco, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. A far emergere inediti dettagli è l’intervista della giornalista Ilenia Petracalvina al generale Luciano Garofano, andata in onda nell’ultima puntata del programma “Lo Stato delle Cose”. Garofano, che nel 2007 aveva diretto le indagini dei Ris di Parma sulla scena del delitto, ha svelato elementi finora rimasti in ombra, legati al filone d’inchiesta che, anni dopo, aveva portato ad accendere i riflettori su Andrea Sempio, amico d’infanzia di Chiara e per un periodo finito sotto indagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it