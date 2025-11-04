Quei teschi dimenticati alla Certosa | Bologna riapre il caso del Passatore
È un mistero che ancora continua quello del probabile rinvenimento dei resti di Stefano Pelloni, il brigante attivo nella Romagna di metà '800 passato alla storia con il nome di “Passatore”. Dopo la sua uccisione e l’esposizione del corpo deposto su un asse e trainato da un carretto fra le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
