Quasi ottocento morti sul lavoro nel 2025 46 le vittime registrate in Sicilia

Messinatoday.it | 4 nov 2025

Sono 784 le vittime di incidenti sul lavoro in Italia, 46 delle quali registrate nella sola Sicilia. Il dato è emerso da una nuova indagine condotta dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega e riguarda il periodo compreso tra gennaio e settembre 2025. Il maggior numero di vittime è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

