Quarto ponte Lecco Fratelli d' Italia | Serve concretezza basta eventi promozionali pagati con soldi pubblici
In merito all'iniziativa annunciata dal sindaco Mauro Gattinoni dal titolo "La città dei tre ponti (e mezzo)", è doveroso evidenziare come, ancora una volta, si scelga di investire risorse pubbliche per attività di comunicazione e promozione dell'amministrazione, piuttosto che per affrontare in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Eventi e aperture per il ponte di Ognissanti nel Parco Archeologico dell'Appia Antica. https://www.quartomiglio.rm.it/2025/10/eventi-e-aperture-per-il-ponte-di-ognissanti-nel-parco-archeologico-dellappia-antica #roma #appiaantica #archeoappia #ognissanti # Vai su Facebook
Quarto ponte Lecco, Fratelli d'Italia: "Serve concretezza, basta eventi promozionali pagati con soldi pubblici" - Boscagli: "Dopo la corsia in entrata, priorità alla corsia in uscita. Scrive leccotoday.it
"Quarto ponte (o terza corsia del terzo?): servono scelte serie, non spot" - L'intervento dei Giovani Democratici di Lecco e della Lombardia: "Un’opera costata oltre 35 milioni che, pur utile in parte, non risolve i problemi strutturali della viabilità cittadina" ... Da msn.com
La città dei tre ponti (e mezzo): una serata sul progetto del “quarto ponte” - Il Comune di Lecco promuove un incontro pubblico dedicato al progetto del cosiddetto “quarto ponte”, il cui cantiere Anas è ... Come scrive resegoneonline.it