Quarto ponte Lecco Fratelli d' Italia | Serve concretezza basta eventi promozionali pagati con soldi pubblici

In merito all'iniziativa annunciata dal sindaco Mauro Gattinoni dal titolo "La città dei tre ponti (e mezzo)", è doveroso evidenziare come, ancora una volta, si scelga di investire risorse pubbliche per attività di comunicazione e promozione dell'amministrazione, piuttosto che per affrontare in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it