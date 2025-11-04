Quartiere Matteotti rilanciata la proposta | Piazza IV Novembre diventi piazza Regina Pacis
Torna in auge la proposta già avanzata nel 2020 di cambiare nome a piazza IV Novembre, trasformandolo in piazza Regina Pacis, come si chiama tra l'altro la chiesa che insiste nella stessa area, nel quartiere Matteotti.La deputata all’Assemblea regionale siciliana e vicesegretaria regionale del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
