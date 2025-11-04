Quarta Repubblica Bruno Vespa gela le toghe rosse | Quanti alla forca così?

Bruno Vespa è l’ospite d’onore dell’ultima puntata di “Quarta Repubblica”, programma di approfondimento di Rete4, condotto da Nicola Porro. Si parla di magistrati e di riforma della Giustizia ed il signore di “Porta a Porta” si dimostra favorevole all’ormai famosa separazione delle carriere, snodo principale della nuova proposta. Vespa rivela anche di averne parlato direttamente con il Guardasigilli e, rivolgendosi ad uno degli altri ospiti, cioè Stefano Musolino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario di Magistratura Democratica, commenta così: “L’ho detto prima al ministro Nordio, i magistrati sono in grado di mandarmi all'ergastolo e non sono in grado di sedere in un consiglio? La prego, la prego, solo le correnti riescono a capire quali sono i migliori”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

