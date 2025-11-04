quarta giornata modena fa festa con rubiera niente da fare per il ravarino battuto in volata

Solo Modena fra le modenesi fa festa nella 4^ giornata di Serie B. Dopo le due sconfitte del sabato per Rapid e Carpine con le prime due della classe, domenica i gialloblù hanno regolato nettamente 36-23 Rubiera fanalino di coda. Gara mai in bilico quella del PalaMolza, che i gialloblù hanno preso in mano da subito andando sull’11-5 al 18’ e poi virando 17-9 a metà gara. Nella ripresa la squadra di coach Sgarbi ha mantenuto sempre 7 o 8 reti di margine e nel finale ha anche allungato fino al +13 definitivo. Niente da fare per il Ravarino, che ha conosciuto il secondo ko di fila cedendo 30-29 in casa a Parma, una gara sempre sul filo (20-19 ospite a metà) vinta dai ducali in volata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

