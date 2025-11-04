Quarta giornata Modena fa festa con Rubiera Niente da fare per il Ravarino battuto in volata
Solo Modena fra le modenesi fa festa nella 4^ giornata di Serie B. Dopo le due sconfitte del sabato per Rapid e Carpine con le prime due della classe, domenica i gialloblù hanno regolato nettamente 36-23 Rubiera fanalino di coda. Gara mai in bilico quella del PalaMolza, che i gialloblù hanno preso in mano da subito andando sull’11-5 al 18’ e poi virando 17-9 a metà gara. Nella ripresa la squadra di coach Sgarbi ha mantenuto sempre 7 o 8 reti di margine e nel finale ha anche allungato fino al +13 definitivo. Niente da fare per il Ravarino, che ha conosciuto il secondo ko di fila cedendo 30-29 in casa a Parma, una gara sempre sul filo (20-19 ospite a metà) vinta dai ducali in volata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
QUARTA GIORNATA POSITIVA PER LA DR1 Novara Basket Basket Cigliano Risultato: 71-53 ? Commento Coach: Iniziamo contratti i primi due quarti, con tanti errori dal campo che non ci permettono di allungare sugli avversari, dal terzo quarto comin - facebook.com Vai su Facebook
Quarta giornata, Modena fa festa con Rubiera. Niente da fare per il Ravarino battuto in volata - Solo Modena fra le modenesi fa festa nella 4^ giornata di Serie B. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Pallavolo serie B – L’Asolarem fa visita al Modena, Viadana ospite della Persicetana. A2f: Casalma-Marsala al PalaFarina - Il Motta&Rossi Asolaremedello è impegnato oggi al PalaPanini di Modena contro il ... Lo riporta vocedimantova.it