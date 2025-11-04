Quarantacinque anni fa l' Emilia Romagna sotto la neve anche in pianura Erano altri tempi ma fu un evento molto precoce

Splende il sole sulla Romagna e la settimana trascorrerà all'insegna della stabilità atmosferica fino a venerdì, con temperature miti per il periodo, con le massime oscillanti intorno ai 15 gradi e le minime in calo, tra 6 e 8°C. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae. 🔗 Leggi su Forlitoday.it